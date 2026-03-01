Désormais consultante pour Tennis Channel, Eugénie Bouchard, retraitée depuis le mois de juillet dernier, a été invitée à désigner le joueur qui pourrait créer la surprise sur le Masters 1000 d’Indian Wells (du 4 au 15 mars).
Et à l’exception de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, les deux immenses favoris du tournoi, l’ex‐joueuse canadienne a décidé de jeter son dévolu sur l’Américain Ben Shelton, qui a justement débloqué son compteur dans cette catégorie de tournoi l’été dernier sur l’Open du Canada.
« L’évolution de son jeu est impressionnante et il joue souvent son meilleur niveau lors des plus grands événements. Indian Wells s’annonce comme le plus grand tournoi américain après l’US Open, et le Tennis Paradise est un cadre idéal pour Shelton, qui a déjà remporté son premier titre Masters 1000 au Canada l’été dernier. »
Publié le dimanche 1 mars 2026 à 17:16