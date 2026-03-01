Désormais consul­tante pour Tennis Channel, Eugénie Bouchard, retraitée depuis le mois de juillet dernier, a été invitée à dési­gner le joueur qui pour­rait créer la surprise sur le Masters 1000 d’Indian Wells (du 4 au 15 mars).

Et à l’ex­cep­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, les deux immenses favoris du tournoi, l’ex‐joueuse cana­dienne a décidé de jeter son dévolu sur l’Américain Ben Shelton, qui a juste­ment débloqué son comp­teur dans cette caté­gorie de tournoi l’été dernier sur l’Open du Canada.

« L’évolution de son jeu est impres­sion­nante et il joue souvent son meilleur niveau lors des plus grands événe­ments. Indian Wells s’an­nonce comme le plus grand tournoi améri­cain après l’US Open, et le Tennis Paradise est un cadre idéal pour Shelton, qui a déjà remporté son premier titre Masters 1000 au Canada l’été dernier. »