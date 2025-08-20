Que dire ? Pas grand chose tant le Grec n’y est plus.

On se demande même pour­quoi il a décidé de s’ali­gner à Winston Salem plutôt que s’en­trainer tran­quille­ment dans le complexe de Flushing Meadow.

Battu par le Chinois Bu Yunchaokete, 76ème mondial, (6−3, 6–2), Stefanos a encore proposé un jeu indi­geste où les fautes directes ont été nombreuses.

On assiste vrai­ment à un triste naufrage.

Notre confrère portu­gais a résumé le malaise qui s’ins­talle autour de Stefanos qui était jadis un ténor du circuit.

« Difficile de décrire la forme de Tsitsipas. Difficile à regarder » tout est dit et résumé dans ces quelques mots, quelle tristesse..