Que dire ? Pas grand chose tant le Grec n’y est plus.
On se demande même pourquoi il a décidé de s’aligner à Winston Salem plutôt que s’entrainer tranquillement dans le complexe de Flushing Meadow.
Battu par le Chinois Bu Yunchaokete, 76ème mondial, (6−3, 6–2), Stefanos a encore proposé un jeu indigeste où les fautes directes ont été nombreuses.
On assiste vraiment à un triste naufrage.
Notre confrère portugais a résumé le malaise qui s’installe autour de Stefanos qui était jadis un ténor du circuit.
« Difficile de décrire la forme de Tsitsipas. Difficile à regarder » tout est dit et résumé dans ces quelques mots, quelle tristesse..
Publié le mercredi 20 août 2025 à 08:50