ATP - Winston Salem

« Difficile de décrire la forme de Tsitsipas. Difficile à regarder » déclare José Morgado, jour­na­liste spécia­liste du tour

Antoine Touchard
Par Antoine Touchard

Que dire ? Pas grand chose tant le Grec n’y est plus. 

On se demande même pour­quoi il a décidé de s’ali­gner à Winston Salem plutôt que s’en­trainer tran­quille­ment dans le complexe de Flushing Meadow. 

Battu par le Chinois Bu Yunchaokete, 76ème mondial, (6−3, 6–2), Stefanos a encore proposé un jeu indi­geste où les fautes directes ont été nombreuses. 

On assiste vrai­ment à un triste naufrage. 

Notre confrère portu­gais a résumé le malaise qui s’ins­talle autour de Stefanos qui était jadis un ténor du circuit.

« Difficile de décrire la forme de Tsitsipas. Difficile à regarder » tout est dit et résumé dans ces quelques mots, quelle tristesse..

Publié le mercredi 20 août 2025 à 08:50

