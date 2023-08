Considéré comme l’un des grands espoirs du tennis mondial depuis son éclo­sion sur le circuit l’an dernier, Jack Draper peine à enchaîner les tour­nois à cause d’un corps encore trop fragile.

De retour cette semaine à la compé­ti­tion sur le circuit prin­cipal à Winston‐Salem suite à une déchi­rure du tendon de l’épaule contractée au premier tour de Roland‐Garros, le Britannique, lors d’une inter­view accordée à l’ATP, espère enfin que les bles­sures vont le laisser tran­quille alors que certains joueurs de sa géné­ra­tion ne cessent de progresser.

« Il s’agit de rester constant sur le court. Je n’ai joué que six ou sept tour­nois cette année. Cela a été un vrai défi d’être en forme et de rester sur le court. Mon objectif premier est de ne pas me blesser, car je sais que mon tennis est suffi­sam­ment bon quand je reste sur le court pour bien faire (…) Je pense qu’il y a beau­coup de jeunes joueurs extra­or­di­naires qui réus­sissent bien sur le circuit. Ils atteignent de nouveaux sommets et se surpassent chaque semaine. C’est très moti­vant de les observer (Alcaraz, Sinner, Rune, ndlr) et de les consi­dérer comme des réfé­rences. J’espère que je serai bientôt là si je travaille bien et si je fais tout ce qu’il faut pour mon corps et mon tennis. »