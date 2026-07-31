Récemment inter­viewé par nos confrères de Tennishead, Jeff Ryan, direc­teur de l’ATP 250 de Winston‐Salem situé la semaine juste avant l’US Open, a été intyer­rogé sur le joueur qu’il souhai­te­rait voir parti­ciper à son tournoi.

Et sans surprise, le nom de Novak Djokovic a été évoqué, tout comme celui de Carlos Alcaraz même si ce dernier s’est déjà rendu une fois en Caroline du Nord.

« Cela dit, si, d’une manière ou d’une autre, je pouvais – avant de prendre ma retraite – contri­buer à faire venir ici un joueur comme Djokovic, cela aurait un impact incroyable sur cette commu­nauté. Honnêtement, je pense que le simple fait de décou­vrir un tournoi comme le nôtre – une ville magni­fique comme la nôtre, en lien avec une grande univer­sité comme Wake Forest – pour­rait même avoir un impact sur lui. Je pense simple­ment que ce serait extra­or­di­naire, je serais aux anges. Sinon, certai­ne­ment un Carlos Alcaraz. Il est déjà venu ici. Il a joué ici, je crois en 2021, et il n’est pas allé très loin (défaite en demi‐finales). Mais on voyait bien que quelque chose bouillon­nait en lui et qu’il allait devenir bon… et devinez quoi ? Il est fantastique. »