Récemment interviewé par nos confrères de Tennishead, Jeff Ryan, directeur de l’ATP 250 de Winston‐Salem situé la semaine juste avant l’US Open, a été intyerrogé sur le joueur qu’il souhaiterait voir participer à son tournoi.
Et sans surprise, le nom de Novak Djokovic a été évoqué, tout comme celui de Carlos Alcaraz même si ce dernier s’est déjà rendu une fois en Caroline du Nord.
« Cela dit, si, d’une manière ou d’une autre, je pouvais – avant de prendre ma retraite – contribuer à faire venir ici un joueur comme Djokovic, cela aurait un impact incroyable sur cette communauté. Honnêtement, je pense que le simple fait de découvrir un tournoi comme le nôtre – une ville magnifique comme la nôtre, en lien avec une grande université comme Wake Forest – pourrait même avoir un impact sur lui. Je pense simplement que ce serait extraordinaire, je serais aux anges. Sinon, certainement un Carlos Alcaraz. Il est déjà venu ici. Il a joué ici, je crois en 2021, et il n’est pas allé très loin (défaite en demi‐finales). Mais on voyait bien que quelque chose bouillonnait en lui et qu’il allait devenir bon… et devinez quoi ? Il est fantastique. »
Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 18:16