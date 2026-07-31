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Jeff Ryan, direc­teur du tournoi : « Lorsque Carlos Alcaraz est venu ici en 2021, on voyait bien que quelque chose bouillon­nait en lui et qu’il allait devenir bon. Et devinez quoi ? Il est fantastique »

Par
Thomas S
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Récemment inter­viewé par nos confrères de Tennishead, Jeff Ryan, direc­teur de l’ATP 250 de Winston‐Salem situé la semaine juste avant l’US Open, a été intyer­rogé sur le joueur qu’il souhai­te­rait voir parti­ciper à son tournoi.

Et sans surprise, le nom de Novak Djokovic a été évoqué, tout comme celui de Carlos Alcaraz même si ce dernier s’est déjà rendu une fois en Caroline du Nord. 

« Cela dit, si, d’une manière ou d’une autre, je pouvais – avant de prendre ma retraite – contri­buer à faire venir ici un joueur comme Djokovic, cela aurait un impact incroyable sur cette commu­nauté. Honnêtement, je pense que le simple fait de décou­vrir un tournoi comme le nôtre – une ville magni­fique comme la nôtre, en lien avec une grande univer­sité comme Wake Forest – pour­rait même avoir un impact sur lui. Je pense simple­ment que ce serait extra­or­di­naire, je serais aux anges. Sinon, certai­ne­ment un Carlos Alcaraz. Il est déjà venu ici. Il a joué ici, je crois en 2021, et il n’est pas allé très loin (défaite en demi‐finales). Mais on voyait bien que quelque chose bouillon­nait en lui et qu’il allait devenir bon… et devinez quoi ? Il est fantastique. »

Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 18:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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