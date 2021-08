Les fans de tennis et surtout le public présent à Winston Salem était extrê­me­ment déçu, voire même fâché. Nick Kyrgios a annoncé presque à la dernière minute son forfait pour le match très attendu contre Andy Murray.

L’Australien a justifié cette déci­sion par une douleur au genou gauche. Et les critiques ? Il n’en à que faire, il assume : « Jouer dans ces instal­la­tions, qui sont formi­dables, et contre Andy Murray, qui est un de mes amis, aurait été quelque chose de spec­ta­cu­laire, mais je dois écouter mon corps. J’ai un Grand Chelem la semaine prochaine et je dois être prudent. Je vais jouer à 100% à l’US Open. Je ne vais pas mettre en danger un Grand Chelem pour un ATP 250. Contre un adver­saire comme Andy, j’au­rais pu le faire et gagner, mais je risquais de ne pas jouer l’US Open », a expliqué Kyrgios, chaud bouillant pour le dernier Grand Chelem de l’année.