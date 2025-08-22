Giovanni Mpetshi Perricard est de retour sur le devant de la scène du circuit ATP cette semaine.

À l’ATP 250 de Winston‐Salem, le Français réalise une belle semaine puisqu’il s’est qualifié pour les demi‐finales du tournoi.

Mais cette nuit, au‐delà de son résultat, il a accompli une prouesse que peu de joueurs sont capables de réaliser.

Lors de sa victoire contre le Serbe Hamad Medjedovic en quarts de finale, Giovanni a servi à la vitesse folle de 238 km/h.

Il s’agit à la fois de son record personnel et du record de l’histoire du tournoi pour l’actuel 39e joueur mondial.

Mpetshi Perricard aura peut‐être l’occasion de décro­cher un nouveau titre cette semaine à Winston‐Salem, avant de s’envoler pour New York où l’attend un premier tour loin d’être évident.