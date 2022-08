Tombeur de Christopher O’Connell, Emil Ruusuvuori, Albert Ramos‐Vinolas, Maxime Cressy, Botic van de Zandschulp puis Laslo Djere en finale (7–6[1], 6–4), Adrian Mannarino a réalisé un très beau parcours à Winston‐Salem pour décro­cher le deuxième titre de sa carrière, à 34 ans. Plus de trois ans après son sacre à Bois‐le‐Duc.

Et pour­tant, le Français a été honnête après sa victoire samedi en avouant que cet ATP 250, programmé juste avant l’US Open (29 août au 11 septembre), ne le faisait pas forcé­ment rêver au départ.

« Je n’avais pas beau­coup d’am­bi­tions en arri­vant ici, ce n’est pas forcé­ment un tournoi où je prends énor­mé­ment de plaisir à jouer. Pendant ce premier tour, je jouais un peu en n’en ayant pas grand‐chose à faire du match, en me disant que si je perdais, au moins, je serais vite à New York (pour l’US Open). Je n’avais pas trop de stress et puis au fur et à mesure des tours, on se rapproche du titre, de pas mal de points ATP, le stress commence à monter et fina­le­ment, c’est une bonne surprise à la fin », a confié Adrian dans des propos rapportés par L’Equipe.

🙌 Allez Adrian 🙌@AdrianMannarino caps off a marve­lous week in the southern heat to win his 2nd career title, defea­ting Djere 7–6 6–4 !@WSOpen pic.twitter.com/ZqdD43MgLF — Tennis TV (@TennisTV) August 27, 2022

Celui qui va inté­grer le top 50 et devenir le numéro 2 fran­çais va affronter le Néerlandais Gijs Brouwer (184e) au 1er tour de l’US Open.