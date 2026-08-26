Daniil Medvedev, tête de série numéro 7 à l’US Open, pour­rait évidem­ment faire partie des outsi­ders de cette édition 2026, notam­ment grâce à son statut d’ancien vain­queur. Malheureusement, son niveau de jeu actuel ne pousse pas vrai­ment à l’optimisme quant à ses chances d’aller loin à New York.

En effet, le Russe traverse une fin de saison parti­cu­liè­re­ment compli­quée et en a une nouvelle fois fait les frais lors du tournoi de Winston‐Salem. Pour son entrée en lice, il s’est incliné face au jeune et puis­sant Américain Martin Damm Jr.

Très malmené au cours de la rencontre, Medvedev a complè­te­ment craqué sur son banc pendant le deuxième set. Visiblement à bout et frustré par son niveau de jeu, l’ancien numéro un mondial est même allé jusqu’à évoquer la retraite.

Daniil Medvedev on the chan­geover before losing to Martin Damm in Salem



“Maybe I should start a career in pick­le­ball… not too late… with Jack Sock, doubles.”



“Every sport on the planet is better, even curling right now.”



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« Peut‐être que je devrais commencer une carrière en pick­le­ball… ce n’est pas trop tard… avec Jack Sock, en double. Chaque sport sur la planète est meilleur, même le curling en ce moment » a déclaré Daniil Medvedev.