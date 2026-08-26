Daniil Medvedev, tête de série numéro 7 à l’US Open, pourrait évidemment faire partie des outsiders de cette édition 2026, notamment grâce à son statut d’ancien vainqueur. Malheureusement, son niveau de jeu actuel ne pousse pas vraiment à l’optimisme quant à ses chances d’aller loin à New York.
En effet, le Russe traverse une fin de saison particulièrement compliquée et en a une nouvelle fois fait les frais lors du tournoi de Winston‐Salem. Pour son entrée en lice, il s’est incliné face au jeune et puissant Américain Martin Damm Jr.
Très malmené au cours de la rencontre, Medvedev a complètement craqué sur son banc pendant le deuxième set. Visiblement à bout et frustré par son niveau de jeu, l’ancien numéro un mondial est même allé jusqu’à évoquer la retraite.
« Peut‐être que je devrais commencer une carrière en pickleball… ce n’est pas trop tard… avec Jack Sock, en double. Chaque sport sur la planète est meilleur, même le curling en ce moment » a déclaré Daniil Medvedev.
Publié le mercredi 26 août 2026 à 09:14