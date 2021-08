Vainqueur d’un Noah Rubin fatigué et pas préparé, l’Ecossais a déroulé alors même qu’il s’at­ten­dait pas à ce type de soirée : « C’était une situa­tion étrange et assez compli­quée car j’avais préparé le match pour jouer avec Nick, j’étais clair sur tout le schéma de jeu à suivre et, du coup, je me vois en compé­ti­tion contre un joueur de tennis que je ne me suis jamais mesuré. Heureusement, petit à petit je m’y suis habitué et j’ai réalisé un bon match. Je me sentais assez à l’aise sur le court et j’ai fait mon travail » a explique Andy qui sera face à Frances Tiafoe au prochaine tour.