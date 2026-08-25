Depuis Winston Salem, où il a battu Jenson Brooksby lors de son entrée en lice au deuxième tour (6−4, 7–6), Stefanos Tsitsipas a dressé un constat sans appel sur son niveau actuel, avant d’ex­pli­quer ce qui fait selon lui la diffé­rence entre les meilleurs joueurs du monde et le reste du circuit.

« Voici ce que j’ai observé chez les meilleurs joueurs du monde. Ils exploitent litté­ra­le­ment les moindres occa­sions et les instants les plus infimes qui se présentent à eux, et ils les saisissent en prati­quant un tennis à haut pour­cen­tage. Et j’ai le senti­ment qu’il y a eu des moments où j’ai été trop passif en tant que joueur. Mon tennis n’est pas fait pour jouer de manière passive. Je suis un joueur de grande taille, j’ai de grands leviers physiques, une grande portée et je peux frapper très fort. Je peux prati­quer un tennis agressif et puis­sant, et parfois je pense que je me suis contenté de jouer de manière trop prudente », a observé le double fina­liste en Grand Chelem, aujourd’hui 53e mondial, dans des propos relayés par Punto de Break.