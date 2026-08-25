Depuis Winston Salem, où il a battu Jenson Brooksby lors de son entrée en lice au deuxième tour (6−4, 7–6), Stefanos Tsitsipas a dressé un constat sans appel sur son niveau actuel, avant d’expliquer ce qui fait selon lui la différence entre les meilleurs joueurs du monde et le reste du circuit.
« Voici ce que j’ai observé chez les meilleurs joueurs du monde. Ils exploitent littéralement les moindres occasions et les instants les plus infimes qui se présentent à eux, et ils les saisissent en pratiquant un tennis à haut pourcentage. Et j’ai le sentiment qu’il y a eu des moments où j’ai été trop passif en tant que joueur. Mon tennis n’est pas fait pour jouer de manière passive. Je suis un joueur de grande taille, j’ai de grands leviers physiques, une grande portée et je peux frapper très fort. Je peux pratiquer un tennis agressif et puissant, et parfois je pense que je me suis contenté de jouer de manière trop prudente », a observé le double finaliste en Grand Chelem, aujourd’hui 53e mondial, dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le mardi 25 août 2026 à 13:54