Thiem, en mode reconquête : « J’ai l’intention de jouer beaucoup de tournois et j’espère avoir une fin de saison intense »

Après un retour compliqué à la compé­ti­tion suite à son retour de bles­sure au poignet, Dominic Thiem s’est rassuré lors de ses trois derniers tour­nois disputés avec deux quarts de finale, à Bastad et Kitzbuhel, et une demie à Gstaad.

Récemment gêné par une infec­tion des voies respi­ra­toires, l’Autrichien a reçu une invi­ta­tion pour parti­ciper à Winston‐Salem, dernier tournoi avant l’US Open où il débu­tera face au local J.J Wolf cette nuit.

Interrogé par le Der Standard avant de disputer son premier match sur dur depuis le tournoi de Dubai en mars 2021, l’an­cien 3e joueur mondial s’est voulu rassu­rant quant à son état de forme.

« J’ai l’in­ten­tion de jouer beau­coup de tour­nois et j’es­père avoir une fin de saison intense. Depuis qu’il est clair que je peux rejouer cette année, l’US Open a toujours été un très grand objectif. Je suis extrê­me­ment impa­tient. Je me sens géné­ra­le­ment à l’aise sur le dur, dans ma façon de me déplacer et de jouer. Je pense que cela peut très bien se passer. J’essaie encore de retrouver mon ancien jeu. Je m’en rapproche de plus en plus. J’espère rejouer comme il y a deux, trois ou quatre ans, lorsque j’avais beau­coup de succès. »