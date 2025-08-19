Engagé cette semaine sur l’ATP 250 de Winston Salem, afin de se préparer pour l’US Open (24 août au 7 septembre), Stefanos Tsitsipas redoute la chaleur, déjà étouffante à Cincinnati.
« Il fait chaud. Je pense que cela va être le défi ultime pour la plupart des joueurs cette semaine. Il faut composer avec ces conditions et trouver le bon équilibre pour donner le meilleur de soi‐même physiquement, tout en jouant et en gérant le climat, ce qui n’est pas facile. »
Publié le mardi 19 août 2025 à 15:41