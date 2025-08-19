Engagé cette semaine sur l’ATP 250 de Winston Salem, afin de se préparer pour l’US Open (24 août au 7 septembre), Stefanos Tsitsipas redoute la chaleur, déjà étouf­fante à Cincinnati.

« Il fait chaud. Je pense que cela va être le défi ultime pour la plupart des joueurs cette semaine. Il faut composer avec ces condi­tions et trouver le bon équi­libre pour donner le meilleur de soi‐même physi­que­ment, tout en jouant et en gérant le climat, ce qui n’est pas facile. »