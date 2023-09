En confé­rence de presse après sa victoire contre l’in­vité chinois Ye Cong Mo (7−5, 6–3, en 1h42 de jeu) au premier tour de l’ATP 250 de Zhuhai, Andy Murray a expliqué la singu­la­rité de Novak Djokovic, vain­queur il y a une dizaine de jours à l’US Open d’un 24e sacre en Grand Chelem.

Andy Murray on Novak Djokovic.



(From the Zhuhai Championships earlier this week) pic.twitter.com/qR4gvzxjxc — Ravi Ubha (@raviubha) September 21, 2023

« Je pense que ce qu’il a accompli à l’US Open et tout au long de la saison est incroyable. Ce qu’il fait physi­que­ment à 36 ans est impres­sion­nant. La moti­va­tion et le dyna­misme pour conti­nuer et de gagner et garder ce niveau de jeu, c’est brillant. Tous ces gars, Federer, Nadal, ont tous des carrières longues. Mais aucun d’entre eux n’a joué au niveau de Novak à ce stade de sa carrière, avec autant de régu­la­rité », a souligné celui qui a fait partie du Big 4.