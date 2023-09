Auteur d’une saison 2023 pour l’ins­tant assez déce­vante, Cameron Norrie, lors de sa confé­rence de presse avant son entrée en lice sur l’ATP 250 de Zhuhai, en Chine, a déclaré vouloir frapper un grand coup lors de cette tournée asia­tique qu’il apprécie.

« Au début de l’année, les Grands Chelems étaient un objectif impor­tant, mais il y a eu quelques obstacles, surtout au niveau de mon tennis. J’ai travaillé dur pour améliorer la qualité de mes séances d’en­traî­ne­ment et mon équipe m’a beau­coup aidée. Honnêtement, les années précé­dentes, je pensais avoir joué mon meilleur tennis ici en Asie, mais je n’ai jamais eu de résultat vrai­ment impor­tant. Il y avait toujours quel­qu’un qui me battait et qui jouait bien contre moi. Mais je pense que je vais être très dange­reux ces prochaines semaines. Il faudra quel­qu’un de très bon pour m’arrêter. »