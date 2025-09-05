Alors qu’on a appris il y a quelques heures que Bjorn Borg souffrait d’un cancer de la prostate, révélation faite dans son autobiographie à paraître prochainement, la légende suédoise en a dit un peu plus dans une récente interview accordée à l’Associated Press.
Le nonuple vainqueur en Grand Chelem déclare qu’on lui a diagnostiqué un cancer de la prostate « extrêmement agressif » en septembre 2023 et qu’il est désormais en rémission après une opération en 2024. « Je n’ai rien en ce moment. Mais tous les six mois, je dois me faire examiner. Ce n’est pas une partie de plaisir. Mais je vais bien. Je vais bien. Et je me sens très bien. »
Des nouvelles rassurantes donc pour Bjorn Borg dont le livre très attendu, Heartbeats : A Memoir, sortira le 16 septembre prochain.
Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 22:35