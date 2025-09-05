Alors qu’on a appris il y a quelques heures que Bjorn Borg souf­frait d’un cancer de la pros­tate, révé­la­tion faite dans son auto­bio­gra­phie à paraître prochai­ne­ment, la légende suédoise en a dit un peu plus dans une récente inter­view accordée à l’Associated Press.

Le nonuple vain­queur en Grand Chelem déclare qu’on lui a diag­nos­tiqué un cancer de la pros­tate « extrê­me­ment agressif » en septembre 2023 et qu’il est désor­mais en rémis­sion après une opéra­tion en 2024. « Je n’ai rien en ce moment. Mais tous les six mois, je dois me faire examiner. Ce n’est pas une partie de plaisir. Mais je vais bien. Je vais bien. Et je me sens très bien. »

Des nouvelles rassu­rantes donc pour Bjorn Borg dont le livre très attendu, Heartbeats : A Memoir, sortira le 16 septembre prochain.