Auteur en 2024 de l’une des pires saisons de sa carrière malgré un nouveau succès sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Stefanos Tsitsipas n’a visi­ble­ment pas l’in­ten­tion de répéter les mêmes erreurs.

Présent cette semaine à Perth, en Australie, avant le début de la United Cup, le joueur grec a fait part de ses nouvelles résolutions.

« Je dois me réin­venter. J’ai l’im­pres­sion d’être coincé sur un chemin dont je n’ai pas pu me libérer ces derniers mois, et main­te­nant, j’en­vi­sage une nouvelle année 2025. Ce qui ne veut pas dire repartir tout de suite pour tout gagner. Il s’agit plutôt d’une trajec­toire d’amé­lio­ra­tion constante, sur le terrain et en dehors. J’aimerais trouver une certaine stabi­lité dans ma vie. L’année dernière, en termes de résul­tats, a été une année de hauts et de bas et j’es­père que 2025 appor­tera un peu de stabi­lité et de santé, ce qui a été très diffi­cile dans le passé. »