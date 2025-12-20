Il semble bien que Nole ait pris le temps de bien analyser la situation pour se convaincre qu’il pouvait encore jouer les premiers rôles.
Que cela ne passait pas par une évolution technique de son jeu, il fallait retrouver une condition physique parfaite. Il a donc recruté un préparateur physique de renom et il s’est mis au travail.
Actuellement à Dubaï, on voit bien sur ces images qu’il est rapide, alerte, précis.
🚨 Novak Djokovic has arrived in Dubai for the next phase of his Australian Open preparation.— Danny (@DjokovicFan_) December 19, 2025
He has completely revamped his body and training to have a huge 2026 season.pic.twitter.com/pkI6fcOhPC
Si Nole a retrouve du gaz et de l’endurance, il est évident qu’il peut espérer accrocher ce fameux 25e titre à son palmarès.
Publié le samedi 20 décembre 2025 à 09:55