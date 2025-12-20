Il semble bien que Nole ait pris le temps de bien analyser la situa­tion pour se convaincre qu’il pouvait encore jouer les premiers rôles.

Que cela ne passait pas par une évolu­tion tech­nique de son jeu, il fallait retrouver une condi­tion physique parfaite. Il a donc recruté un prépa­ra­teur physique de renom et il s’est mis au travail.

Actuellement à Dubaï, on voit bien sur ces images qu’il est rapide, alerte, précis.

🚨 Novak Djokovic has arrived in Dubai for the next phase of his Australian Open prepa­ra­tion.



He has comple­tely revamped his body and trai­ning to have a huge 2026 season.pic.twitter.com/pkI6fcOhPC — Danny (@DjokovicFan_) December 19, 2025

Si Nole a retrouve du gaz et de l’en­du­rance, il est évident qu’il peut espérer accro­cher ce fameux 25e titre à son palmarès.