Carlos Alcaraz prépare le Masters de Turin, en espérant faire mieux que l’année dernière et dépasser les poules, mais aussi en voulant éviter le même genre de performance qu’à Paris, où l’Espagnol a pris la porte dès son premier match face à Cameron Norrie. En voyant son compatriote Marcel Granollers (lui aussi très vite éliminé en double à Paris), Carlos a quand même montré qu’il prenait ce revers avec humour.
« Je crois bien que Paris à cette période de l’année n’est pas fait pour nous ! », lui a‑t‐il lancé.
« paris at this time of year isn’t for us«— eyra (@iseetheangelss) November 5, 2025
carlos please 😭😂 pic.twitter.com/u4qz67sjNf
Turin sera peut‐être une destination plus souriante pour les deux Espagnols en cette fin d’année !
Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 10:16