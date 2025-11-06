Carlos Alcaraz prépare le Masters de Turin, en espé­rant faire mieux que l’année dernière et dépasser les poules, mais aussi en voulant éviter le même genre de perfor­mance qu’à Paris, où l’Espagnol a pris la porte dès son premier match face à Cameron Norrie. En voyant son compa­triote Marcel Granollers (lui aussi très vite éliminé en double à Paris), Carlos a quand même montré qu’il prenait ce revers avec humour.

« Je crois bien que Paris à cette période de l’année n’est pas fait pour nous ! », lui a‑t‐il lancé.

carlos please 😭😂 pic.twitter.com/u4qz67sjNf — eyra (@iseetheangelss) November 5, 2025

Turin sera peut‐être une desti­na­tion plus souriante pour les deux Espagnols en cette fin d’année !