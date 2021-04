Fin de carrière pour le joueur aux lunettes de soleil ! Le Serbe Viktor Troicki a annoncé vouloir terminer sa carrière cette année. Il jouera encore quelques tour­nois qu’il n’a pas précisé avant la fin de sa carrière de joueur.

Viktor termine sa carrière en étant vain­queur de trois titres ATP 250 (Moscou 2010, Sydney 2015 et 2016) et avec plusieurs deuxième semaine en Grand Chelem : huitièmes de finale à Roland Garros 2011, 2013, 2016 et à Wimbledon 2012 et 2015.

Un symbole de la qualité du tennis serbe

L’ex numéro 12 mondial est resté dans l’ombre de son compa­triote Novak Djokovic la majo­rité de sa carrière. Ses plus beaux titres sont d’ailleurs des succès natio­naux. Il incarne notam­ment en France le très mauvais souvenir de la défaite en finale de la Coupe Davis 2010 face à la Serbie de Djokovic, Tipsarevic et Viktor Troicki.

10 ans plus tard, c’est de nouveau avec la Serbie, en double avec Novak Djokovic cette fois, que Viktor Troicki offre la première ATP Cup de l’his­toire à son pays, en 2020.

Un joueur explosif

Wimbledon 2016, Vienne 2016, Rome 2016 ou encore Rome 2013 où il avait fait venir un camé­raman sur le court pour filmé la marque, les exemples des craquages de Troicki sur le court sont nombreux et c’est aussi ce tempé­ra­ment carac­té­riel et accro­cheur qu’on peut retenir du Serbe.

Après quelques derniers tour­nois en 2021, il envi­sage de se consa­crer à un rôle de coach d’au­tant qu’il est depuis peu le capi­taine de l’équipe serbe en Coupe Davis . Il pour­rait égale­ment trouver une place dans la future académie de Novak Djokovic, à Belgrade.