L’Italien a expliqué pour­quoi il avait choisi de renforcer son team avec l’ar­rivée du physio Alejandro Resnicoff, Jannik veut éviter un problème à la Ulises Badio.

« Il a beau­coup d’ex­pé­rience. Il travaille à l’ATP depuis 15 ans et a encadré de nombreux joueurs de tennis. L’essentiel, c’est qu’il respecte notre façon de travailler en équipe ; il ne veut pas tout changer radi­ca­le­ment, mais cherche plutôt à améliorer certains aspects de ma condi­tion physique et de mon corps. C’est quel­qu’un de très honnête et sympa­thique ; il a une famille et une vie bien orga­nisée. Je suis privi­légié de l’avoir dans mon équipe », a déclaré l’Italien.