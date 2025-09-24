L’Italien a expliqué pourquoi il avait choisi de renforcer son team avec l’arrivée du physio Alejandro Resnicoff, Jannik veut éviter un problème à la Ulises Badio.
« Il a beaucoup d’expérience. Il travaille à l’ATP depuis 15 ans et a encadré de nombreux joueurs de tennis. L’essentiel, c’est qu’il respecte notre façon de travailler en équipe ; il ne veut pas tout changer radicalement, mais cherche plutôt à améliorer certains aspects de ma condition physique et de mon corps. C’est quelqu’un de très honnête et sympathique ; il a une famille et une vie bien organisée. Je suis privilégié de l’avoir dans mon équipe », a déclaré l’Italien.
Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 11:39