AccueilATPAu sujet de son nouveau physio, Sinner veut éviter la "zizanie" :...
ATP

Au sujet de son nouveau physio, Sinner veut éviter la « zizanie » : « L’essentiel, c’est qu’il respecte notre façon de travailler en équipe »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

917
Tennis - Us Open 2025 - ITF -

L’Italien a expliqué pour­quoi il avait choisi de renforcer son team avec l’ar­rivée du physio Alejandro Resnicoff, Jannik veut éviter un problème à la Ulises Badio.

« Il a beau­coup d’ex­pé­rience. Il travaille à l’ATP depuis 15 ans et a encadré de nombreux joueurs de tennis. L’essentiel, c’est qu’il respecte notre façon de travailler en équipe ; il ne veut pas tout changer radi­ca­le­ment, mais cherche plutôt à améliorer certains aspects de ma condi­tion physique et de mon corps. C’est quel­qu’un de très honnête et sympa­thique ; il a une famille et une vie bien orga­nisée. Je suis privi­légié de l’avoir dans mon équipe », a déclaré l’Italien.

Publié le mercredi 24 septembre 2025 à 11:39

Article précédent
Dimitrov toujours blessé prend une déci­sion radicale
Article suivant
Travaglia n’en peut plus : « À mon âge, j’au­rais besoin d’un kiné tous les jours. Mais je ne peux pas »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.