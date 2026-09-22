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Au tour d’un autre ex‐numéro 1 mondial d’an­noncer sa retraite !

Par
Baptiste Mulatier
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Crédit : Rajeev Ram Foundation

Quelques jours après le Britannique Joe Salisbury, son coéqui­pier améri­cain Rajeev Ram a lui aussi annoncé la fin de sa carrière à l’âge de 42 ans. 

Ancien numéro 1 mondial en double, Rajeev Ram a remporté quatre tour­nois du Grand Chelem aux côtés de Joe Salisbury, mais aussi deux autres titres majeurs en double mixte avec Barbora Krejcikova. 

Pour l’oc­ca­sion, le double médaillé d’argent aux Jeux Olympiques a publié un message inspi­rant sur Instagram. 

« Toutes les bonnes choses ont une fin, et c’est avec une multi­tude d’émotions que je fais mes adieux à ma carrière de joueur. En réalité, tout cela n’était au départ qu’un simple jeu. J’ai toujours pensé que le tennis pour­rait être pour moi un sport à prati­quer toute ma vie, mais je n’aurais jamais imaginé qu’il devien­drait ma vie. Il y a eu de nombreuses victoires et défaites en cours de route, mais j’ai toujours eu le senti­ment que ma raison d’être dans ce sport était simple­ment de m’efforcer d’être meilleur aujourd’hui que je ne l’étais hier. C’était ma force motrice, ma raison d’être, et ce qui m’a permis de tenir le coup pendant plus de deux décen­nies. Et j’ai vécu les meilleurs moments de ma vie en faisant cela. À toutes les personnes issues de la commu­nauté sud‐asiatique : je suis là pour vous dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez si vous vous y engagez. Il n’y a pas de chemin tout tracé à suivre, et rien n’est hors de portée. Si vous vous fixez comme objectif de réaliser votre rêve et que vous vous entourez des bonnes personnes, cela peut arriver… J’en suis la preuve vivante. »

Publié le mardi 22 septembre 2026 à 14:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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