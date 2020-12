Dernièrement le joueur canadien s’était séparé de Guillaume Marx, son entraineur de toujours, expliquant qu’il voulait changer de cap. Aujourd’hui, Félix est toujours entouré de Frédéric Fontang et de son préparateur Nicolas Perrotte. En revanche, il l’a précisé, il est à la recherche d’un mentor.

Interrogé par le staff de l’académie de Rafa où il vient de terminer un long stage, Félix a fait un bilan très positif notamment en insistant sur son rapport avec Toni Nadal : « C’était une première fois pour moi ici à Manacor, j’ai été agréablement surpris par tout. C’est aussi bien que je l’imaginais, encore mieux. J’ai l’impression que tout le monde a une très bonne énergie ici, beaucoup de respect, beaucoup d’engagement et de passion pour le jeu partout. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles je suis venu ici pour partager une expérience et apprendre de nouvelles choses grâce à Toni, et ici. Il m’a beaucoup aidé jusqu’à présent et il me donne de bons conseils. J’aime son éthique et sa mentalité », a déclaré le Canadien. Il semblerait bien que Félix ait trouvé ce fameux mentor.