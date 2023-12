Redescendu à la 29e place mondiale, après avoir atteint la 6e fin 2022, Felix Auger‐Aliassime compte bien remonter très vite au clas­se­ment et performer en Grand Chelem. C’est ce qu’il a expliqué à Eurosport France.

« Ce qui est bien avec le tennis, c’est qu’on ne peut pas se cacher. La réalité, c’est que j’étais 6e pour démarrer la saison et que je suis 29e actuel­le­ment. Je dois l’ac­cepter en tant que joueur de tennis et en connaître les raisons. Ce n’est pas pour se donner des excuses mais pour comprendre ce qui s’est passé, ce que je peux faire pour revenir à mon meilleur niveau et aller encore plus loin. Parce qu’il ne s’agit pas de rede­venir 6e ou de rejouer une demie en Grand Chelem comme je l’ai fait à l’US Open (2021), je veux aller encore plus loin. »