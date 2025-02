Tombeur d’Aleksandar Kovacevic en finale de l’ATP 250 de Montpellier, 6–2, 6–7(7), 7–6(2), Felix Auger‐Aliassime a glané à 24 ans le sixième titre de sa carrière en indoor (sur les 7 remportés depuis le début de sa carrière).

« Comment expli­quer ma réus­site en indoor ? Peut‐être le fait que je viens d’un pays où il fait – 20° la moitié de l’année, c’est une hypo­thèse (rire). C’est vrai que j’ai grandi en jouant indoor. Pourtant, avec mon équipe, on a rapi­de­ment fait le choix de jouer sur terre battue. Mes premières finales étaient sur terre battue, à Rio puis à Lyon. Quand je sers bien, je retrouve les mêmes repères et je construis quelque chose sur la semaine. Les condi­tions sont plus stables », a déclaré le Canadien dans des propos rapportés par L’Equipe.