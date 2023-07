Le Canadien a donné de ses nouvelles. Il s’est exprimé chez nos confrères du Journal de Montréal.

Ses propos sont rassu­rants concer­nant sa forme. « J’ai fait ce que je me devais de faire pour me soigner. Présentement, ça va bien avec mon genou. Je suis de retour sur le terrain et je suis prêt à en découdre avec les meilleurs. » a expliqué Félix.

De plus, le succès de Carlos Alcaraz à Wimbledon semble lui avoir donné des idées.

« Ça réveille mon côté compé­titif. Je me permets aussi de parler pour les autres joueurs [du circuit]. Nous ne voulons pas le laisser gagner tous les tour­nois. Ça me motive à faire les bonnes choses. »