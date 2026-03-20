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Auger‐Aliassime au sujet de Moïse Kouamé : « C’est un gars qui me semble avoir une très bonne énergie, un bon coeur »

Par
Jean Muller
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Nos collègues de l’Equipe ont eu la bonne idée de demander à Félix Auger‐Aliassime. Le Canadien a répondu avec beau­coup de fran­chise comme il le fait d’habitude. 

« Je l’ai vu jouer à Montpellier et on a tapé ensemble ici à Miami. Il a de très bonnes qualités. Il est précoce physi­que­ment mais aussi dans son déve­lop­pe­ment. Il me semble aussi assez mature pour son âge. Ça aide toujours d’avoir une stabi­lité dans sa tête, autour de soi. Il a l’air de savoir ce qu’il veut faire sur le circuit. Pas juste être un joueur parmi les autres, mais être un très grand joueur. Il a beau­coup de chal­lenges devant lui. C’est un gars qui me semble avoir une très bonne énergie, un bon coeur. Déjà, quand je vois cette énergie en arri­vant sur le circuit, c’est clai­re­ment un jeune comme ça que j’ap­précie. Je lui souhaite le meilleur »

Publié le vendredi 20 mars 2026 à 11:15

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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