Nos collègues de l’Equipe ont eu la bonne idée de demander à Félix Auger‐Aliassime. Le Canadien a répondu avec beaucoup de franchise comme il le fait d’habitude.
« Je l’ai vu jouer à Montpellier et on a tapé ensemble ici à Miami. Il a de très bonnes qualités. Il est précoce physiquement mais aussi dans son développement. Il me semble aussi assez mature pour son âge. Ça aide toujours d’avoir une stabilité dans sa tête, autour de soi. Il a l’air de savoir ce qu’il veut faire sur le circuit. Pas juste être un joueur parmi les autres, mais être un très grand joueur. Il a beaucoup de challenges devant lui. C’est un gars qui me semble avoir une très bonne énergie, un bon coeur. Déjà, quand je vois cette énergie en arrivant sur le circuit, c’est clairement un jeune comme ça que j’apprécie. Je lui souhaite le meilleur »
Publié le vendredi 20 mars 2026 à 11:15