Huitième finale en carrière et huitième défaite sans gagner le moindre set pour Félix Auger‐Aliassime qui vit un petit cauchemar. La prochaine fois, il pour­rait bien rejoindre un certain Cédric Pioline, qui a buté neuf fois sur la plus haute des marches, avant de soulever enfin un trophée.

Malgré sa décep­tion, le Canadien tente de posi­tiver et explique à juste titre que cette finale sur herbe face à un joueur comme Marin Cilic ne ressem­blait pas aux précé­dentes : « Ce n’était pas une finale, c’était un duel contre Marin Cilic. Ce sont deux choses diffé­rentes. Il y a eu des moments dans des finales où je n’ai pas joué au maximum de ma capa­cité et je sentais que je ne jouais pas bien. Mais cette fois‐ci, pour être honnête, dans le premier set, j’ai eu des chances et lui aussi. Je sentais que c’était proche, mais somme toute, il a été meilleur que moi. »