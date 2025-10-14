AccueilATPAuger-Aliassime : "Beaucoup de joueurs ne voulaient pas de la domination de...
ATP

Auger‐Aliassime : « Beaucoup de joueurs ne voulaient pas de la domi­na­tion de Federer, Nadal et Djokovic. Tsonga, Berdych, Nishikori, Ferrer faisaient partie de l’élite mais ils n’ont pas réussi à gâcher la fête »

Thomas S
Par Thomas S

-

78

Récemment de passage sur le podcast, Changeover, Félix Auger‐Aliassime a notam­ment évoqué l’in­croyable hégé­monie de Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray.

Et si beau­coup ont essayé d’en­rayer cette domi­na­tion unique dans l’his­toire entre trois joueurs, peu y sont parvenus. 

« Beaucoup de joueurs ne voulaient pas que la domi­na­tion du Big 3 (Federer, Nadal et Djokovic) arrive. Tsonga, Berdych, Nishikori, Ferrer, ces joueurs faisaient partie de l’élite, ils étaient parmi les meilleurs de l’his­toire, mais ils n’ont pas réussi à gâcher la fête. »

Publié le mardi 14 octobre 2025 à 17:41

Article précédent
Mpetshi Perricard affole les comp­teurs au service pour ses débuts en indoor

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.