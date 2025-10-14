Récemment de passage sur le podcast, Changeover, Félix Auger‐Aliassime a notamment évoqué l’incroyable hégémonie de Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray.
Et si beaucoup ont essayé d’enrayer cette domination unique dans l’histoire entre trois joueurs, peu y sont parvenus.
Auger‐Aliassime : Many guys didn’t want (Big 3 dominance) to happen, Tsonga, Berdych, Nishikori, Ferrer, these guys were elite players, some of the best in history, but they weren’t able to spoil the party (of Big 3)— 井蛙堂 (@seiadoumogera) October 14, 2025
via @changeoverpcast pic.twitter.com/oaL9J8Jdu0
« Beaucoup de joueurs ne voulaient pas que la domination du Big 3 (Federer, Nadal et Djokovic) arrive. Tsonga, Berdych, Nishikori, Ferrer, ces joueurs faisaient partie de l’élite, ils étaient parmi les meilleurs de l’histoire, mais ils n’ont pas réussi à gâcher la fête. »
Publié le mardi 14 octobre 2025 à 17:41