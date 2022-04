Battu une quatrième fois sur les cinq derniers matchs sur le Rocher dont trois fois au premier tour d’un Masters 1000 (Indian Wells, Miami et, donc, Monte‐Carlo), Félix Auger‐Aliassime s’est entre­tenu avec l’ATP Media au sujet de sa rela­tion avec Toni Nadal avec qui il colla­bore depuis un an.

Conscient qu’il ne fait pas partie des meilleurs joueurs du circuit sur terre battue, le Canadien croit néan­moins en son travail avec l’oncle de Rafael.

« Toni Nadal a été d’une grande aide bien sûr, nous sommes ensemble depuis plus d’un an main­te­nant, donc les choses vont bien, nous avons de bonnes semaines, de mauvaises semaines – mais à la fin le travail est super et il va dans la bonne direc­tion. Je ne suis pas Rafa, nous avons des qualités diffé­rentes, il est diffi­cile de repro­duire ce que Rafa a fait dans sa carrière et sur terre battue. Je suis plus un joueur de surface dure et je joue bien sur le gazon aussi, ce sont des forces diffé­rentes mais il a adapté son apport. Il s’adapte au joueur avec lequel il travaille, donc il n’aborde pas la ques­tion comme si je voulais jouer comme son neveu, je pense que ce serait une erreur, mais il a une grande connais­sance du tennis et il sait beau­coup de choses, donc il est capable de m’aider. »