Auger‐Aliassime : « Cette année, je suis devenu un joueur beaucoup plus mature, je me sens à ma place et c’est une grosse différence »

Même s’il a perdu de grosses batailles en Grand Chelem cette saison, face à Medvedev à l’Open d’Australie et contre Nadal à Roland‐Garros, Félix Auger‐Aliassime a passé un vrai cap en 2022.

Lauréat de son premier titre en carrière à Rotterdam en février dernier, le Canadien, actuel 9e joueur mondial, a récem­ment déclaré dans une inter­view pour La Presse qu’il se sentait beau­coup plus à l’aise avec son nouveau statut.

« Cette année, je suis devenu un joueur beau­coup plus mature, qui se sent bien dans ses chaus­sures et qui se sent à sa place. C’est une grosse diffé­rence. Je veux surtout avoir cette sensa­tion d’être sur le terrain et d’avoir une idée de ce que je peux faire et de mieux l’exécuter. C’est un peu ça, la quête. Ça reste que c’est un sport d’exécution et qu’on n’exécute pas toujours comme on veut. Mais si je le fais de manière récur­rente et avec préci­sion, je vais être content. »