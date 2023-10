Battu une 10e fois dès le premier tour en 2023 à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Shanghai (seule­ment trois victoires sur les 15 derniers matchs), Félix Auger‐Aliassime traverse depuis plusieurs mois une période très compliquée.

Toujours classé au 15e rang mondial (mais seule­ment 58e à la Race), le Canadien va entamer un moment décisif pour son clas­se­ment avec pas moins de 1360 points à défendre d’ici la fin de saison suite à ses trois trophées remportés fin 2022 à Florence, Anvers (ATP 250) et Bâle (ATP 500), sans oublier sa demi‐finale sur le Masters 1000 de Paris.

Si son entraî­neur prin­cipal, le Français Frédéric Fontang, essaie tant bien que mal d’en­rayer cette spirale néga­tive en lui redon­nant confiance, son conseiller spécial depuis avril 2021, un certain Toni Nadal, est de son côté aux abonnés absents.

Alors que le Québécois aurait plus que jamais besoin de soutien et d’un point de vue exté­rieur pour faire face à ce gros passage à vide, Oncle Toni semble plus préoc­cupé par le retour au premier plan de son neveu, Rafa, ou par le débat du GOAT.

Deux dans et demi après le début de cette colla­bo­ra­tion à première vue promet­teuse, la ques­tion concer­nant la réelle réus­site et la suite de celle‐ci se pose sérieu­se­ment. Notons que l’hy­po­thèse d’une sépa­ra­tion qui n’au­rait pas été annoncée offi­ciel­le­ment n’est égale­ment pas à exclure…