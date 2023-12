« On continue et on va même refaire ce qu’on a fait en 2021 et 2022 : l’objectif, c’est que sa présence soit plus récur­rente, qu’il vienne un peu plus souvent », décla­rait tout récem­ment Felix Auger‐Aliassime, évoquant au micro d’Eurosport la discré­tion de son conseiller spécial tout au long de cette saison 2023 compli­quée pour le Canadien.

Le Canadien n’a pas menti : l’oncle de Rafa a fait le dépla­ce­ment de Majorque à Monaco pour préparer 2024 avec son joueur. Présent égale­ment, Frédéric Fontang reste l’en­traî­neur de FAA.

Bon, il n’a peut‐être pas changé d’en­traî­neur, mais la bonne nouvelle, c’est que Toni est allé faire un tour à Monaco. Et on a une preuve photo­gra­phique que Toni a enseigné à Fred comment ensei­gner à faire un bon revers, qui par la suite l’a enseigné à Félix : pic.twitter.com/0N320dR6Uy — Auger‐Aliassime Actus (@AliassimeActus) December 20, 2023

Les deux hommes n’ont plus de temps à perdre même si Auger‐Aliassime assure « ne pas avoir raté le train ».