Invité d’un live Instagram pour le compte de We are tennis suite à son premier titre en carrière remporté à Rotterdam, Félix Auger‐Aliassime a déclaré avoir reçu un message de féli­ci­ta­tion de la part de Roger Federer. Et forcé­ment, le Canadien est ravi.

« C’est vrai ! Roger m’a envoyé un petit message. Il m’a envoyé un message, il m’a juste dit en anglais : « Je suis content pour toi en fait, bravo. » Donc c’est vrai que ça fait plaisir », a lancé celui qui affron­tera Jo‐Wilfried Tsonga ce jeudi en huitièmes de finale à Marseille.