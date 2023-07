Après avoir fait passer un message à Carlos Alcaraz, Felix Auger‐Aliassime, en diffi­culté ces derniers mois, a fait part de son état d’es­prit à Sportsnet pour la suite de la saison.

« Il est évident que cette saison n’a pas été celle que j’es­pé­rais jusqu’à présent. Heureusement pour moi, ce n’est pas fini. En fin de compte, je vais bien menta­le­ment. Je suis positif à propos de tout cela. J’ai eu le temps d’être chez moi, de m’en­traîner et d’es­sayer d’amé­liorer mon genou, de voir d’où ça vient et de résoudre ce problème pour l’avenir. Si je parviens à retrouver ce physique sur le court, je sais que les résul­tats commen­ce­ront à venir petit à petit, voire plus rapi­de­ment, car je me connais de mieux en mieux au fil des ans. »