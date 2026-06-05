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Auger‐Aliassime, il faut vrai­ment changer quelque chose !

Par
Laurent Trupiano
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En confé­rence de presse après sa défaite face à Cobolli, Félix était plus que touché. On a senti un forme de raz le bol, comme s’il se rendait compte qu’il était fasse un mur. « Je ne progresse pas comme je le veux » a déclaré le Canadien, dépité. 

Il faut dire que malgré sa 4ème place mondial, Félix vise plus haut et pour le moment dans les tour­nois du Grand Chelem il répond rare­ment présent. Un temps aidé par Toni Nadal sans que cela ne change rien, Felix doit réflé­chir et même s’il s’en­tend plus que bien avec son coach Frédéric Fontang peut‐être faut‐il prendre des risques en terme de staff surtout pour ne pas avoir de regrets.

Publié le vendredi 5 juin 2026 à 10:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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