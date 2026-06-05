En conférence de presse après sa défaite face à Cobolli, Félix était plus que touché. On a senti un forme de raz le bol, comme s’il se rendait compte qu’il était fasse un mur. « Je ne progresse pas comme je le veux » a déclaré le Canadien, dépité.
Il faut dire que malgré sa 4ème place mondial, Félix vise plus haut et pour le moment dans les tournois du Grand Chelem il répond rarement présent. Un temps aidé par Toni Nadal sans que cela ne change rien, Felix doit réfléchir et même s’il s’entend plus que bien avec son coach Frédéric Fontang peut‐être faut‐il prendre des risques en terme de staff surtout pour ne pas avoir de regrets.
Publié le vendredi 5 juin 2026 à 10:45