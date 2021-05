Interrogé par l’ATP, le Canadien Félix Auger‐Aliassime n’a pas pu tout dire sur le travail mené avec Toni Nadal. Visiblement l’oncle de Rafael Nadal a des « secrets » qu’il faut bien garder.

« C’est très tôt, mais jusqu’à présent, nous avons beau­coup parlé de la direc­tion que nous envi­sa­geons pour ma carrière, qui consiste essen­tiel­le­ment à atteindre les plus hauts niveaux et à gagner les plus grands tour­nois. Il y a aussi beau­coup de choses que je ne peux pas divul­guer, mais le prin­cipal est la cohé­rence qu’il veut que je possède, ainsi que l’intensité et la concen­tra­tion de mon entraî­ne­ment. Une fois que nous sommes en mesure d’at­teindre cet objectif à chaque entraî­ne­ment et match, nous espé­rons que de bonnes choses vien­dront. Il dit des choses qui semblent simples mais qui ne sont pas néces­sai­re­ment faciles à faire, mais ce sont les choses les plus impor­tantes sur lesquelles travailler. »