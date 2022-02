Top 10 mondial depuis quelques semaines et lauréat de son premier titre en carrière à Rotterdam après huit échecs de suite, Félix Auger‐Aliassime s’est livré dans une longue inter­view accordée à Eurosport. Et si le jeune cana­dien veut évidem­ment marquer l’his­toire de son sport avec de nombreux succès, il souhai­te­rait égale­ment inspirer toute une génération.

« Être dans le top 10, dans cette posi­tion où les enfants peuvent poten­tiel­le­ment me regarder et voir quelque chose en moi qu’ils aiment ou qu’ils se sentent inspirés par ce que je fais est un senti­ment formi­dable. Parce qu’en fin de compte, ce que je veux faire, c’est, bien sûr, gagner autant que je peux, gagner tous les grands titres, et essayer d’être classé aussi haut que possible. Mais j’ai­me­rais laisser une trace et inspirer une géné­ra­tion avec le sport que je pratique et ce que je fais, je pense qu’au bout du compte, c’est le meilleur senti­ment, si vous sentez que vous avez fait une diffé­rence dans la vie de quelques enfants. »