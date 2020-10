« C’est une belle victoire. C’est bon pour ma confiance de pouvoir vaincre Roberto, qui m’avait battu la dernière fois lors d’un match assez difficile. Je suis heureux d’avoir réussi à battre un joueur comme lui aujourd’hui » a expliqué le Canadien à l’issue d’une demi-finale où il a été très convaincant face à Bautista Agut.

Ce dimanche, face à Alexandre Zverev, il va tenter de vaincre le « signe indien ».

En effet, Félix détient un petit record personnel avec cinq finales perdues d’affilée, et son palmarès est toujours vierge de titres sur le circuit ATP.

Face à Zverev, il ne sera pas le favori même s’il a expliqué qu’il connaissait très bien son adversaire : « Je me suis entraîné plusieurs fois avec lui à la maison. J’espère pouvoir me donner une chance de gagner. Ce sera une belle bataille. Nous avons déjà joué deux fois l’un contre l’autre et ce n’est que le début de nos carrières. Nous allons nous affronter encore plusieurs fois. Ce sera pour nous un premier affrontement en finale et j’espère que ce ne sera pas le dernier. »

Toujours positif et posé, une 6ème défaite en finale serait quoi que dise Félix une petite désillusion même s’il est dans la peau de l’outsider.