L’Open d’Australie débute ce lundi et Félix Auger Aliassime fait l’office d’outsider pour la victoire finale. Après une fin d’année toni­truante, le Canadien s’est hissé au septième rang mondial et sera donc avec l’absence de Carlos Alcaraz tête de série numéro six.

Il défiera au premier tour le vétéran de sa nation, Vasek Pospisil.

Avant le début d’un des tour­nois les plus impor­tants pour lui, le jeune Canadien s’est confié auprès de nos confrères de Cero Magazine sur ses ambi­tions et son état de forme mental.

Il a avoué être tout le temps en train de penser sur le terrain et réflé­chir entre chaque point.

« Je suis constam­ment en train de penser sur le court, cela n’arrête jamais. Si vous commencez à vous concen­trer sur le résultat, gagner, perdre, les choses deviennent diffi­ciles. Mais si vous pensez à ce qui se passe réel­le­ment comme ‘Pourquoi suis‐je en retard dans le match?’ ou ‘Comment puis‐je rester devant ? Dans ce cas là vous pouvez mettre les émotions de côté » a déclaré Felix Auger Aliassime