Felix Auger‐Aliassime avait perdu ses huit premières finales. En 2022, il en a déjà gagné trois en quatre tenta­tives : à Rotterdam en février dernier puis à Florence et Anvers ces deux dernières semaines. Le Canadien a exprimé sa satis­fac­tion à travers un message publié sur son compte Twitter.

« Gagner deux titres consé­cu­tifs est incroyable. Ces deux dernières semaines ont été un rêve en raison de l’ins­pi­ra­tion qu’elles m’ont donnée pour conti­nuer à me rappro­cher de mes objec­tifs. Je suis convaincu que je suis sur la bonne voie et j’ai hâte de voir ce que la fin de l’année me réserve », a écrit le 7e joueur à la Race, plus que jamais dans la course au Masters (à Turin du 13 au 20 novembre).

Il affronte Marc‐Andrea Huesler mardi pour son entrée en lice sur l’ATP 500 de Bâle.