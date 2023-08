Félix Auger‐Aliassime traverse une période bien sombre, après sa défaire mercredi à l’ATP 500 de Washington, le cana­dien enre­gistre sa 8 défaites sur les 10 dernières rencontres. Des perfor­mances bien déce­vantes pour le Canadien qui espère bien remonter la pente. Mais tout n’est pas toujours aussi facile :

« Il faut que je me concentre davan­tage sur les choses que je contrôle et c’est ce que j’ai appris à 17 ou 18 ans. Je veux des résul­tats et j’ai certaines attentes, mais je me rends bien compte que je n’ob­tien­drais pas ce que je veux juste parce que je le veux ou parce que je travaille pour y parvenir. Ce n’est pas si facile que ça. »