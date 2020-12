Félix Auger-Aliassime a soif de victoires. Battu à six reprises en finales ATP durant sa très jeune carrière, dont trois fois en 2020, le Canadien court toujours après ce premier sacre qui pourrait définitivement « lancer » sa carrière. Le 21e mondial n’est évidemment pas le plus à plaindre mais gravir enfin cette dernière marche pourrait l’emmener beaucoup plus loin. Récemment, il s’est séparé de son mentor de toujours, Guillaume Marx, car, selon lui, « il était temps de chercher de nouveaux conseils et j’ai senti que notre travail avait atteint sa limite ».

Extrêmement lucide, FAA ne cesse de vouloir s’améliorer dans les domaines qu’il maîtrise le moins comme le jeu au filet. Du coup, il a commencé à s’aligner sur des tournois de double comme au Rolex Paris Masters où, contre toute attente, il a remporté le Masters 1000 parisien aux côtés du Polonais Hubert Hurkacz. Un succès évidement inattendu mais éminemment symbolique.

Invité à s’exprimer sur son avenir, ses espérances et ses objectifs, le natif de Montréal n’a pas froid aux yeux et personne ne lui reprochera : « Pour moi, le plus important n’est pas seulement l’évolution de mon jeu, mais aussi ma personnalité. Je pense que cette saison, j’ai mûri. J’ai appris, en particulier, que vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui se passe. Vous devez vous concentrer sur ce qui dépend de vous (…) Je veux devenir le meilleur joueur possible et remporter un titre du Grand Chelem. Seul l’avenir dira où se trouve mon plafond. »