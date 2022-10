Felix Auger‐Aliassime rêve du Masters (13 au 20 novembre). Septième à la Race après son titre à Florence, le Canadien est en concur­rence avec Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Taylor Fritz ou encore Hubert Hurkacz. Il va jouer les trois prochaines semaines pour décro­cher le sésame.

« Le plan en ce moment est de jouer chaque semaine, de jouer à Anvers, Bâle et Paris parce qu’il y a encore des tour­nois à jouer et que la course est très serrée. Il y a des joueurs comme Taylor Fritz, Andrey Rublev et beau­coup d’autres qui se battent dur en ce moment pour essayer de se quali­fier, donc je vais essayer de me mettre dans la meilleure posi­tion possible pour essayer d’aller à Turin », a déclaré le 10e mondial dans des propos rapportés par Eurosport UK.

Pour le moment, Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas sont quali­fiés, tout comme Novak Djokovic, vain­queur d’un Grand Chelem cette année (Wimbledon) et assuré de finir la saison dans le top 20.