Auteur d’une très belle saison 2021 avec un quart de finale à Wimbledon et une demi‐finale à l’US Open, malgré un palmarès toujours vierge (huit finales perdues dont deux cette année), Félix Auger‐Aliassime s’est récem­ment confié sur son entrée dans le top 10 le temps de quelques semaines avant de fina­le­ment terminer la saison à la 11e place mondiale.

« Cela a été une année de grands accom­plis­se­ments. Vous faites partie de l’élite du sport. Je veux dire, vous pouvez les compter sur les doigts des deux mains. Le prochain défi est d’y retourner et d’y rester. J’ai été béni et j’ai eu de la chance. Cela a demandé beau­coup de sacri­fices mais chaque année, je me suis amélioré et c’est ce que l’on vise. »