C’est par un message en français, sur son compte Instagram, que Félix Auger-Aliassime a annoncé mettre un terme à sa collaboration avec son entraîneur, Guillaume Marx.

« J’ai récemment pris la décision d’arrêter ma collaboration avec mon entraîneur de longue date, Guillaume Marx. Notre collaboration se termine dans l’intégrité et le plus grand respect pour chacun. Au cours des six dernières années, j’ai eu la chance de travailler avec un entraîneur passionné et dévoué entièrement à ma carrière et à la réussite de mon projet. Il a su être un garant de la continuité de mon développement tennistique et humain à travers tous les défis auxquels nous avons fait face. C’est en grande partie grâce à lui que je suis rendu à ce stade de ma carrière, et c’est pour cette raison que nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli ensemble. Par dessus tout, il a inculqué en moi des valeurs fondamentales qui me serviront le reste de ma vie. Et ça, c’est inestimable. Je garde en mémoire que de souvenirs positifs de tous ces moments passés ensemble et j’en profite pour lui souhaiter une réussite méritée dans ses futurs projets. Je continuerai de mon côté à travailler avec Frédéric Fontang et le reste de mon équipe », a écrit le Québécois.