Le Masters 1000 de Shanghai bat son plein et c’est désormais au tour des principales têtes de série de faire leur entrée en lice et de se présenter devant les médias. C’était notamment le cas du Canadien Félix Auger‐Aliassime.
Depuis l’annonce de la fin de saison prématurée de Jannik Sinner, une question revient régulièrement : Alexander Zverev mérite‐t‐il réellement sa place de numéro un mondial ?
Si l’Allemand a réalisé une saison remarquable, ponctuée notamment par deux titres du Grand Chelem, certains observateurs remettent en question sa domination, soulignant qu’il n’a battu ni Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner cette année.
Un détail que semble avoir quelque peu oublié Félix Auger‐Aliassime au moment de rendre hommage à son collègue allemand.
« Ils ont beaucoup dominé. Mais Sascha a relevé le défi et a été largement récompensé », a déclaré le Canadien.
Un défi certes relevé avec brio, mais dont la difficulté peut être relativisée puisque Zverev a remporté ses deux titres majeurs sans avoir à affronter les deux grands cadors du circuit.
Publié le vendredi 9 octobre 2026 à 09:43