Le Masters 1000 de Shanghai bat son plein et c’est désor­mais au tour des prin­ci­pales têtes de série de faire leur entrée en lice et de se présenter devant les médias. C’était notam­ment le cas du Canadien Félix Auger‐Aliassime.

Depuis l’an­nonce de la fin de saison préma­turée de Jannik Sinner, une ques­tion revient régu­liè­re­ment : Alexander Zverev mérite‐t‐il réel­le­ment sa place de numéro un mondial ?

Si l’Allemand a réalisé une saison remar­quable, ponc­tuée notam­ment par deux titres du Grand Chelem, certains obser­va­teurs remettent en ques­tion sa domi­na­tion, souli­gnant qu’il n’a battu ni Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner cette année.

Un détail que semble avoir quelque peu oublié Félix Auger‐Aliassime au moment de rendre hommage à son collègue allemand.

🤔 “They’ve domi­nated a lot. But Sascha stepped it up and was rewarded big time”



What does Felix Auger‐Aliassime make of Alexander Zverev’s incre­dible season ?



The Canadian shared his thoughts with us ahead of his Shanghai campaign 💬 pic.twitter.com/NvLqL3opiV — BB Tennis (@BBTennis_tv) October 8, 2026

« Ils ont beau­coup dominé. Mais Sascha a relevé le défi et a été large­ment récom­pensé », a déclaré le Canadien.

Un défi certes relevé avec brio, mais dont la diffi­culté peut être rela­ti­visée puisque Zverev a remporté ses deux titres majeurs sans avoir à affronter les deux grands cadors du circuit.