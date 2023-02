Pour la toute première fois de sa carrière, Félix Auger‐Aliassime aborde un tournoi dans la peau du tenant du titre. Le Canadien n’a d’ailleurs pas tremblé ce mardi lors de son entrée en lice sur l’ATP 500 de Rotterdam face à Lorenzo Sonego (6−2, 6–3).

Avant d’ar­river aux Pays‐Bas, le 8e joueur mondial a passé plusieurs jours au sein de la Rafa Nadal Academy, à Manacor, où il a pour­suivi sa prépa­ra­tion physique tech­nique tout en rece­vant de précieux conseils de la part de Toni Nadal, son conseiller‐entraîneur.

Il a égale­ment pu échanger direc­te­ment avec Rafael Nadal qui lui a fait faire une petite visite guidée de son musée rempli de trophées.

« Lors de la visite du musée, Rafael m’a parlé de la signi­fi­ca­tion de certains trophées et d’histoires reliées à certains tour­nois. C’est toujours inté­res­sant de discuter avec lui », a déclaré Félix dans au cours d’une inter­view avec le Journal de Québec avant de revenir sur sa rela­tion avec l’hommes aux 14 Roland‐Garros. « Rafa a toujours été très correct, gentil et humble avec moi, mais notre rela­tion a changé un peu depuis que j’ai confirmé ma place parmi les meilleurs. Il respecte le joueur que je suis et que je peux devenir. Nous avons toujours eu de bonnes discus­sions et j’apprécie chaque occa­sion de parler avec lui, ainsi qu’avec Roger Federer, Andy Murray et Novak Djokovic. J’essaie d’en apprendre un peu sur certaines expé­riences qu’ils ont vécues et comment ils voient le tennis. »