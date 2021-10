C’est la première fois depuis un certain temps que sur un tournoi de cette dimen­sion que Djokovic, Nadal et Federer ne sont pas présents.

Cela nous invite donc logi­que­ment à penser que le circuit est à un tour­nant de « géné­ra­tion ». Une affir­ma­tion que valide en partie le Canadien Félix Auger Allassime, inter­rogé sur ce sujet lors de son média day.

« Il est évident que l’on est obligé d’y penser puisque Djokovic, Rafa, et Roger ne sont pas là. Mais j’ai aussi envie de rappeler que Nole est toujours le numéro 1, et que lorsque Nadal et Federer vont revenir, je suis certains qu’ils seront compé­ti­tifs comme cela a toujours été le cas par le passé. Ce ne sera pas facile de les battre. Après, il est aussi vrai qu’il y a pas mal de jeunes joueurs qui sont prêts à prendre la relève, à tout faire pour être compé­ti­tifs et gagner les plus gros titres »