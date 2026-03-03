Il y a des défaites qui ressemblent à des victoires.
Battu par Daniil Medvedev en demi‐finales de l’ATP 500 de Dubaï ce vendredi, Félix Auger‐Aliassime a pu décoller juste à temps avant la fermeture de l’espace aérien des Émirats arabes unis suite à l’intervention militaires des États‐Unis en Iran.
Bien arrivé en Californie pour le Masters 1000 d’Indian Wells qui débutera ce mercredi 4 mars, le Canadien s’st exprimé sur cette situation tendue alors que plusieurs personnes et joueurs, dont Medvedev et Andrey Rublev, sont toujours bloqués à Dubaï.
« J’ai eu beaucoup de chance. C’est probablement la défaite qui a le mieux tombé dans ma carrière. On a décollé normalement. Et les choses ont commencé à mal aller vers 9 h 30–10 h. Après comme deux heures de vol, plusieurs personnes avaient des nouvelles sur leur écran et j’ai pu voir que les États‐Unis avaient attaqué l’Iran. À l’atterrissage, ma famille et mes amis m’avaient écrit pour savoir si j’avais quitté. Si tout allait bien. C’est une fois arrivé que j’ai vu la chance que j’avais eue de pouvoir partir. La chance que j’ai eue de quitter juste à temps. »
