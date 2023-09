Vainqueur pour la deuxième année consé­cu­tive de la Laver Cup avec la Team World, Félix Auger‐Aliassime, en grande diffi­culté avant d’ar­river à Vancouver (seule­ment deux victoires sur les dix derniers matchs), a expliqué en confé­rence de presse la prin­ci­pale diffé­rence entre le circuit ATP et cette compé­ti­tion par équipe.

Une bonne expé­rience qui pour­rait lui permettre de relever la tête lors de cette fin de saison.

« Je me sens bien, chaque fois que je joue pour une équipe, je me sens bien, je sens que je joue à un bon niveau. Bien sûr, je passe toujours de bons moments ici. Sur le circuit, c’est diffé­rent, on joue tout le temps en simple, on peut se sentir un peu seul, alors avoir des coéqui­piers parfois, c’est quelque chose de vrai­ment spécial. Cette année encore, j’ai passé de très bons moments. Comme l’a dit Mac (John McEnroe), la victoire est toujours le meilleur senti­ment. C’est bien de revenir un an après ce que nous avons fait à Londres et de gagner ici à Vancouver. C’est ce que nous voulions faire depuis notre arrivée, et nous l’avons fait. Nous l’avons soutenu, nous avons relevé le défi et nous l’avons fait. »